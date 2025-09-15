Sarı-kırmızılı ekip, ligin şampiyonluk adayları Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Yenilgisiz 9 Puan Topladı

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un öğrencileri, ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona hızlı bir giriş yaptı. Ardından evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, üçüncü haftada yine bir deplasman maçında Karagümrük'ü 2-0'la geçti. Sonraki haftalarda ise Konyaspor ve Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Böylece Göztepe, şu ana kadar 2 galibiyet ve 3 beraberlikle toplam 9 puan topladı.

En İyi Savunmalardan Biri Göztepe'de

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Göztepe, özellikle savunma performansıyla da öne çıktı. İlk 5 haftada üç maçta kalesini gole kapatmayı başaran İzmir temsilcisi, sadece son iki karşılaşmada birer gol yedi. Toplamda kalesinde 2 gol gören Göztepe, bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Sarı-kırmızılılar, sadece 1 gol yiyen Galatasaray'ın gerisinde yer alırken, 2 golle Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte ligin en iyi savunma performansını sergileyen ekipleri arasında yer aldı.