Son Mühür- İzmir'de siyasetin gündemi AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın sosyal medyadan yaptığı o zehir zemberek açıklamalarla bir anda ısındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ataşehir’deki miting meydanından savurduğu sözlere jet hızıyla yanıt veren İnan kelimenin tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü...

"Çürümüşlükle yüzleşmek yerine hukuk tehdit ediliyor"

İnan’ın hedef tahtasında doğrudan CHP’nin yönetim anlayışı vardı. Özellikle belediyeler üzerinden yükselen rüşvet ve irtikap iddialarına değinen İnan artık mızrağın çuvala sığmadığını çok net bir dille ifade etti.

Kamunun helal parasıyla finanse edilen o 'karanlık özel hayatların' milletin vicdanını sızlattığını savunan İnan CHP’nin bu çürümüşlükle yüzleşmek yerine hukuku tehdit etmeye kalktığını belirtti. Özeleştiri beklediklerini ancak karşılarında devlet adabından kopuk bir siyasi akıl bulduklarını da eklemeden geçmedi.

"Bizim kimseye diyet borcumuz falan yok!"

AK Partili İnan Özgür Özel’in kendi belediye başkanlarına bir "diyet borcu" olduğunu söyledi. Bizim kimseye diyet borcumuz falan yok! diyen İzmir milletvekili 1960 darbesinden bu yana her türlü rövanş tehdidine karşı şerbetli olduklarını hatırlattı. Özel’in Silivri önünde kurduğu o çadırları ve ara seçim senaryolarını ise 'vız gelir' diyerek reddetti.

Açıklamasının sonunda ise şantajla, şovla ya da gündem değiştirme çabalarıyla bu yozlaşmış zihniyetin kendi kazdığı kuyuya düşmesini kimse engelleyemeyecek İnan’a göre ne mızrak çuvala sığıyor ne de bu şantaj dili hukukun işleyişini gölgeleyebiliyor.