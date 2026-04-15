İzmir’in Aliağa ilçesi, satranç tutkunlarını bir arada toplayacak önemli bir organizasyona imza atıyor. Aliağa Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’nin birlikteliğinde düzenlenen KYME Satranç Turnuvası, iki gün boyunca sürecek ve strateji dolu mücadelelerin yaşanmasını sağlayacak.

9 Mayıs't start verilecek!

Dev organizasyon, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 9 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 08.30’da yapılacak kayıt kontrol işlemleriyle başlayacak olan orhanizasyon, 10 Mayıs Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Satranç tutkunları, 17 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi bir şekilde başvurularını yapabilecek.

Dört farklı kategori, yüksek mücadele!

KYME Satranç Turnuvası, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirecek. Organizasyona, TSF lisansına sahip olan ve 2025-2026 sezonu vizesi yapılmış, 2008 ile 2019 arası doğumlu sporcular katılabilecek.

Turnuva kapsamında oluşturulan kategoriler ve kontenjanlar da belirlendi. 8 yaş ve altı 64 sporcu, 10 yaş ve altı 64 sporcu, 14 yaş ve altı 64 sporcu ve 18 yaş ve altı 32 sporcu karılım sağlayabilecek.

Detaylar beli oldu!

Turnuvanın eşleştirmeleri, uluslararası standartlara uygun olarak Swiss Manager yazılımı üzerinden yapılacak olup, başlangıç sıralamaları ise sporcuların en yüksek kuvvet derecelerine göre belirlenmiş olacak.

Ödüller de belli oldu!

Turnuva iki gün sürecek olup, dereceye giren sporcular için kapsamlı bir ödül töreni gerçekleştirilecek.