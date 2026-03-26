Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından 24 Mart saat 01.55’te tespit edilen lastik bottaki hareketlilik üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-107 numaralı gemi tarafından durdurulan lastik bottaki 13’ü çocuk toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili açıklarında geri itilen bot kurtarıldı
Aynı gün saat 08.35’te Dikili açıklarında alınan ihbar üzerine ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen, TCSG-907 numaralı Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Sağlık kontrolleri ve sevk süreci
Kıyıya çıkarılan toplam 69 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.