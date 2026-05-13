Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Mayıs tarihli tahminlerine göre Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülürken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normal seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olması beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’de güneşli ve açık bir hava etkili oluyor. Kentte gün içerisinde sıcaklıkların 12 ila 24 derece arasında seyretmesi beklenirken, hava genel olarak ılıman geçiyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklik öngörülüyor. 14 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların 9 ila 18 derece arasında olması tahmin ediliyor. 15 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha serin bir havanın etkili olması bekleniyor.

12 Mayıs 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 27°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 26°C – Parçalı ve az bulutlu

BURDUR – 26°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu