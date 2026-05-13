Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Mayıs tarihli tahminlerine göre Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülürken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normal seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olması beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.
İzmir'de bugün hava nasıl olacak?
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’de güneşli ve açık bir hava etkili oluyor. Kentte gün içerisinde sıcaklıkların 12 ila 24 derece arasında seyretmesi beklenirken, hava genel olarak ılıman geçiyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklik öngörülüyor. 14 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların 9 ila 18 derece arasında olması tahmin ediliyor. 15 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha serin bir havanın etkili olması bekleniyor.
12 Mayıs 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu