Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Väino Reinart ve İzmir Fahri Konsolosu Daniel Lochner ile makamında bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini dijital dönüşüm, akıllı şehir uygulamaları ve yerel yönetimler arası teknoloji transferi oluşturdu.

Fahri konsolosluk önemli bir rol oynayacak

Estonya’nın İzmir’de fahri konsolosluk açması, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir safhayı işaret ediyor. Toplantıda Büyükelçi Reinart’a, Müsteşar Tiia Treier eşlik ederken; İzmir tarafında ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve ilgili bürokratlar yer aldı. Büyükelçi Reinart, İzmir’in ekonomik potansiyelinin doğrudan temaslarla daha verimli kullanılacağını ve fahri konsolosluğun bu köprüde kilit rol oynayacağını belirtti.

Belediye ve Üniversite odaklı ortaklık

Başkan Cemil Tugay, Estonya’nın bilişim alanındaki küresel başarısına dikkat çekerek bu tecrübenin İzmir’e aktarılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Tugay, iş birliğinin sadece ticari boyutta kalmaması gerektiğini, üniversiteler ve belediyeler arasında doğrudan eşleşmeler yapılarak akademik projelerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte her türlü lojistik ve idari katkıyı sunmaya hazır olduğunu beyan etti.

Sektörel deneyim paylaşımı

Estonya kanadı, Türkiye’ye sundukları bilişim çözümlerini İzmir ölçeğinde genişletmek istiyor. Büyükelçi Reinart, yeşil dönüşüm ve akıllı şehir sistemleri üzerine yoğunlaştıklarını ifade ederken, Türkiye’nin sağlık turizmindeki yüksek memnuniyet oranını da takdirle karşıladıklarını belirtti.