TFF 2. Lig’den çekilme kararı almasının ardından bir alt lige düşürülen İzmir temsilcisi Altınordu’da kadro dağılmaya devam ediyor.

Kırmızı-lacivertli kulüpte son olarak altyapıdan yetişen 22 yaşındaki kaleci Efe Kaan Yıldız ve 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Furkan Emin Kaçmaz takımdan ayrıldı.

Her iki futbolcu da kariyerlerini Trendyol 1. Lig’de sürdürecek. Efe Kaan Yıldız, Ankara Keçiörengücü ile el sıkışırken, Furkan Emin Kaçmaz ise Boluspor kadrosuna katıldı.

"Altınordu FK olarak her zaman seninle gurur duyacağız"

Altınordu Kulübü, uzun yıllardır öz kaynak sisteminde yer alan ve A takıma kadar yükselen genç oyuncuları için resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.

22 yaşındaki file bekçisi Efe Kaan Yıldız’ın transferine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: "11 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Efe Kaan Yıldız, Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu.

Altyapı Takımlarımızdan A Takımımıza kadar uzanan bu şanlı yolculukta, armamıza verdiğin tüm emekler için teşekkür ederiz. Altınordu FK olarak her zaman seninle gurur duyacağız"

"Armamıza verdiğin tüm emekler için teşekkür ederiz"

Sol kanat oyuncusu Furkan Emin Kaçmaz için yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer ayrıldı: "9 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Furkan Emin Kaçmaz, Bolurspor’a transfer oldu.

Altyapı Takımlarımızdan A Takımımıza kadar uzanan bu şanlı yolculukta, armamıza verdiğin tüm emekler için teşekkür ederiz. Altınordu FK olarak her zaman seninle gurur duyacağız. Yolun açık olsun Furkan Emin Kaçmaz"