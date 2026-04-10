Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, vatandaşların güvenilir ve bütçe dostu gıdaya erişimini kolaylaştırma hedefiyle başlattığı tanzim satış seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Yerel üretimi destekleyen ve tüketiciyi enflasyona karşı koruyan İZMAR tanzim satış mağazaları zincirine bir halka daha eklendi. Bayraklı Osmangazi’de kapılarını açan 22’nci şube, bölge sakinlerine kapılarını açtığı ilk andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. İZTARIM AŞ tarafından yönetilen bu yeni merkez, İbrahim Galip Caddesi ile 592 Sokak’ın kesiştiği stratejik noktada hizmet vermeye başladı.

Üreticiden tüketiciye aracısız hizmet modeli

İZMAR mağazalarının temel felsefesini oluşturan "doğrudan tedarik" sistemi, Osmangazi şubesinde de ön planda tutuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerli üreticiden satın aldığı hammaddeleri modern tesislerinde işleyerek sunduğu ürün gamı, piyasa fiyatlarının oldukça altında seyrediyor. 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda özenle hazırlanan süt ürünlerinden, Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenen güvenilir et çeşitlerine kadar pek çok temel gıda maddesi aracısız olarak raflara taşınıyor. Ayrıca Şaşal Su ve Halk Ekmek gibi kentin sembol markalarının yanı sıra, kooperatiflerin el emeği ürünleri ve temel temizlik malzemeleri de mağazanın geniş ürün yelpazesinde yer alıyor.

Osmangazi sakinlerinden yeni şubeye tam not

Açılış gününde mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu. Bölgede uzun süredir böyle bir tanzim satış noktasının eksikliğini hissettiklerini belirten vatandaşlar, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada bulmanın mutluluğunu yaşadı. Alışveriş yapan bölge sakinleri, özellikle süt ve et ürünlerindeki tazelik ile piyasa koşullarına meydan okuyan fiyat etiketlerinin ev ekonomisine can suyu olduğunu dile getirdi. Temizlik ürünlerinden temel gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan, güvenle karşılayabiliyor olmanın yarattığı memnuniyet, ilk günden satış rakamlarına da yansıdı.

Zeytin üreticisine destek, sofralara uygun fiyat

Yeni şubenin açılışıyla birlikte İZMAR, tüketicilere bir de sürpriz müjde verdi. Akhisarlı zeytin üreticilerinden doğrudan tedarik edilen ve hiçbir aracı olmadan hazırlanan İZMAR markalı kırma yeşil zeytin, piyasadaki yüksek fiyatların aksine oldukça erişilebilir bir rakamla ilk kez satışa sunuldu. Kilogram fiyatı 171 lira 50 kuruş olarak belirlenen bu yeni ürün, kalitesiyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Yetkililer, siyah zeytin çeşitlerinin de çok yakında benzer bir fiyat politikasıyla raflardaki yerini alacağını duyurarak, temel gıda maddelerinde indirimli satışların süreceği mesajını verdi.

İZMAR ağı tüm İzmir’e yayılmaya devam ediyor

Bayraklı Osmangazi şubesiyle birlikte 22 noktaya ulaşan İZMAR ağı, önümüzdeki süreçte yeni bölgeleri de kapsayacak şekilde genişleyecek. Mevcut durumda Bayraklı’dan Bornova’ya, Çiğli’den Torbalı’ya kadar kentin dört bir yanında hizmet veren mağazalar zincirine, çok yakında Buca Gediz ve Menemen Asarlık şubeleri de dahil edilecek. Sabit mağazaların ulaşamadığı noktalara ise Gezici Mağaza aracılığıyla hizmet götüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın alım gücünü koruma kararlılığını sürdürüyor. Pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren mağazalar, İzmirli için ekonomik alışverişin sarsılmaz kalesi olmayı hedefliyor.

