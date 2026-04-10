Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ömer Eşki ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alınırken Başkan Eşki, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası'nda ifadesi alındıktan sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratları, soruşturmayı yürüten savcı tarafından 'tutuklama talebiyle' İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. İzmir Adliyesi önünde bekleyen bin kişiye yakın kalabalık mahkemeden çıkacak kararı beklerken, tutuklamaya sevk edilen kişiler hakkında karar verildi.

Başkan Ömer Eşki serbest bırakıldı!

Mahkemeden, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında karar çıktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı. Başkan Eşki'nin beraberindeki üç kişi de serbest bırakıldı.

Kararın ardından sloganlar atıldı!

Başkan Ömer Eşki'nin serbest bırakılmasının ardından, "Bornova seninle gurur duyuyor." ve "Ömer Başkan sen bizim her şeyimizsin!" sloganları atıldı. Kararın ardından ayrıca bazı partililerin sevinç gözyaşlarını tutamadığı görüldü.