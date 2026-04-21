İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önemli bir organizasyona imza atıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 2. Genç Gastro İzmir Yemek Yarışması büyük heyecana sahne olurken, genç yetenekleri de bir araya getirmiş oldu. Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılım yoğundu.

Yarışmanın amacı ise, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefledi.

33 okuldan katılım!

Geniş kapsamlı organizasyona, İzmir genelindeki meslek liselerinden 33 okul katılım sağladı. Yaklaşık 100 öğrenci mutfakta hünerlerini sergilerken gençler, hem teknik becerilerini hem de yeteneklerini ortaya koydu ve jüriyi etkilemeye çalıştı.

Yarışma boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan tabaklar, sunum ve lezzet açısından kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye alındı.

Hem rekabet hem öğrenme!

Etkinlik yalnızca bir yarışma olmanın ötesine de geçti. Öğrenciler için önemli bir öğrenme deneyimi sunan organizasyonda katılımcılar, profesyonel mutfak standartlarına uygun şekilde çalışma fırsatı buldu. Aynı zamanda mesleki özgüvenleri de gelişmiş oldu.

Ödüller sahiplerine verildi!

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödülleri veren isim ise Ömer Yahşi oldu.