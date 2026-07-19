Son Mühür- CHP'de yaşanan parti içi rekabet sonrası, partinin emektar isimleri CHP'nin kurumsal kimliğinden yana tavır almış görünüyor.

12 Eylül sonrası siyasetinden SHP'nin gençlik kollarından yetişen, CHP'de gençlik kolları başkanlığı ve PM üyeliği görevlerinde bulunan Levent Eyipişiren, asırlık çınar CHP'den yana tavır aldığını gösterdi.

2012'deki CHP İzmir il kongresinde Ali Engin'e karşı giriştiği yarışı kaybeden Levent Eyipişiren, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'yü ziyaret ederek, CHP'deki tartışmada tarafını belli etmiş oldu.

Omuz omuza çalışacağız...



CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü,

''CHP Parti Meclisi Üyeliği ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığına aday olarak örgütümüze önemli katkılar sunmuş kıymetli ağabeyim ve dostum Levent Eyipişiren’i İl Başkanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum'' ifadeleriyle Eyipişiren'in ziyaretini duyurdu.



''Nazik ziyareti, tebrik ve başarı dilekleri için kendisine teşekkür ediyorum'' vurgusunda bulunan Gümrükçü,

''Partimize uzun yıllar emek vermiş yol arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve deneyimleri, önümüzdeki süreçte de bizlere güç vermeye devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni daha da güçlendirmek için dayanışma içinde, omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz'' mesajı verdi.

Levent Eyipişiren'in ziyaretine CHP İzmir il yönetim kurulu üyesi Azimet Gürbüz, Adnan Alabay ve Birol Soylu da eşlik etti.