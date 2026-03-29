Son Mühür / Erkan Doğan - İZSU Genel Müdürlüğü’nden ‘Sudan anlayan yok’ çıkışı yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, benzer bir eleştiriyi kentin deniz ulaşımını yöneten İZDENİZ firması için de yaptı. Kaya’ya yanıt veren İZDENİZ yetkilileri, üst düzey yönetici kadrosunun kıyı yönetimi ve deniz bilimleri ile ilgili uzman alanlarını açıkladı.

Kaya’dan ahbap-çavuş ilişkisi göndermesi!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İZSU ve İZDENİZ’de liyakat sorunu olduğunu dile getirerek, ahbap-çavuş ilişkisi göndermesi yapmıştı. Kaya, “İZSU’da sudan anlayan yok, İZDENİZ’de de denizi bilen yok. İZDENİZ’in yönetiminde ürologdan, kütüphaneciye, zabıtadan avukata kadar birçok meslek grubundan görevli görev yaptı” şeklinde bir eleştiri getirmişti.

İZDENİZ Yönetimi kıyı ve deniz mühendisliğinde uzman!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımı alanında faaliyet gösteren toplu ulaşım sisteminin önemli parçası İZDENİZ yetkilileri, kurum web sitesinden yaptıkları açıklamada, “İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler ile Genel Müdürü Gökhan Marım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi Işıkhan Güler özellikle kıyı ve deniz mühendisliği alanlarında uzmanlaşmıştır. İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım ise; kıyı yapıları ve altyapı alanında uzmanlaşmış, denizcilik altyapısı ve mühendisliği konusunda önemli bilgi ve deneyime sahiptir halen doktorasına devam etmektedir. Dr. Işıkhan Güler hâlen akademik faaliyetlerini sürdürmekte lisansüstü ve doktora seviyesinde dersler vermektedir. Dr. Işıkhan Güler’in akademik çalışmaları kurumsal yapımıza bilimsel bilgi ve güncel mühendislik yaklaşımlarının aktarılması açısından ayrıca değer taşımaktadır” denildi.

“Üroloji Uzmanı Arif Kutsi Güder, 20024’te yönetim kurulundan ayrıldı”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “İZDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ceyla İnmeler ise İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu olup, master ve doktorasını Kıyı Alanları Yönetimi ve Kıyı Mühendisliği üzerine yapmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizcilikle ilgili farklı birimlerinde uzun yıllar görev yapmıştır. Denizcilik sektöründe yıllara dayanan mesleki tecrübesini üniversitede ders vererek yeni nesile aktarmaktadır. Açıklamaya istinaden bahsi geçen Üroloji Uzmanı Dr. Arif Kutsi Güder, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde görev yapmakta olup, 2024 yılında İZDENİZ Yönetim Kurulundan ayrılmıştır. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Yönetim Kurulumuz, belediye bünyesinde görev yapan üst düzey bürokratlardan oluşmakta olup, bu yapı kamu kurallarının doğru uygulanmasını ve kamu kaynaklarının etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetilmesini sağlamaktadır”