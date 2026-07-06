Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında düzenlenen başarlı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Soruşturmanın merkezindeki deliller ve MASAK raporu

Soruşturma çerçevesinde elde edilen veriler adeta dudak uçuklattı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge, ifade, MASAK hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki ve bilgi sahibi beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince düzenlenen kurgu kaza raporları ile sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyalarının incelenmesi sonucunda şüpheli şahısların örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri tespit edildi.

Kameralardan kaçıp kaza süsü verdiler

Gerçekleştirilen tespitler neticesinde şüpheli şahısların kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, araçların fotoğraflarını çekerek kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikleri, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.

Eksperlerden kaçmak için hukuki yolları kullandılar

Yapılan bu yöntem sigorta şirketlerinin eksper incelemsi yapma imkanını ortadan kaldırdı. Ayrıca hasar ödemesi almak amacıyla başvurular yapıldığı, ödeme yapılmaması halinde ise bazı dosyaların tahkim, mahkeme ve icra süreçleri üzerinden tahsil edilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Örgütün lider kadrosu belirlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu titiz soruşturma kapsamında liderliğini Eyüp Gürgür’ün, yöneticiliğini ise Çağdaş İralgil ve avukat Arda Akıncı’nın yaptığı , kurgusal trafik kazaları tezgahlayarak sigorta şirketlerini dolandırdıkları ve bu yöntemle yaklaşık 200 milyon TL değerinde haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Genişletilen soruşturma dosyasında toplam 240 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 62'si hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, 06/07/2026 tarihinde İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 48 kişi bu kapsamda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, organize dolandırıcılık faaliyetini kanıtlayan çok sayıda dokümana el konuldu. Maddi hasarlı kaza tespit tutanakları ve sigorta/kasko poliçeleri, vekaletnameler, temliknameler ve ibranameler, kazaya karışan taraflara ait özel notlar ve farklı kişilere ait kimlik belgeleri ele geçirilen materyaller arasında yer aldı.

17 avukat mercek altında

Soruşturmada, hasar dosyalarının tahsilat aşamalarında 17 avukatın rol oynadığı tespit edildi. Avukat Arda Akıncı’nın doğrudan suç örgütü adına faaliyet gösterdiği ve yapı içinde "yönetici" konumunda yer aldığı değerlendirildi. Dosyada adı geçen diğer 16 avukatın, örgüt lideri veya üyeleriyle herhangi bir şüpheli para trafiğine rastlanmadı. Bu nedenle söz konusu avukatlar soruşturmada "bilgi sahibi" sıfatıyla yer aldı.

ŞÜPHELİLER LİSTESİ

Eyüp Gürgür — Örgüt lideri

Çağdaş İralgil — Örgüt yöneticisi

Arda Akıncı — Örgüt yöneticisi

Okan Çolak — Örgüt üyesi

Cüneyt Balcı — Örgüt üyesi

Nejdet Ün — Örgüt üyesi

Orhan Mete — Örgüt üyesi

Rıfkı Hayla — Örgüt üyesi

Hüsnü Caner — Örgüt üyesi

Hamza Bayhan — Örgüt üyesi

Mehmet Can Erçakmak — Örgüt üyesi

Serkan Gülecek — Örgüt üyesi

Tarık Hayla — Örgüt üyesi

Bülent Kadaifçioğlu — Örgüt üyesi

Emel Gürgür — Örgüt üyesi

Barış Altın — Örgüt üyesi

Naile Arslan — Örgüt üyesi

Görkem Ün — Örgüt üyesi

Oya İralgil — Örgüt üyesi

Zarema Balcı — Örgüt üyesi

Serkan Orakçı — Örgüt üyesi

Ersin Demir — Örgüt üyesi

Gülizar Orakçı — Örgüt üyesi

Halil Akagündüz — Örgüt üyesi

Gültekin Yılmaz — Örgüt üyesi

Halis Gül — Örgüt üyesi

Hasan Bekmezci — Örgüt üyesi

Gökhan Taşer — Örgüt üyesi

Mensure İşçimen — Örgüt üyesi

Muhammet Can Öklü — Örgüt üyesi

Sergen Kuruca — Örgüt üyesi

Buse Tanerler — Örgüt üyesi

Emre Yelen — Örgüt üyesi

Okan Şahin — Örgüt üyesi

Hayriye Caner — Örgüte yardım eden

Faik Mankır — Örgüte yardım eden

Servet Balcı — Örgüte yardım eden

Fevzi Özbek — Örgüte yardım eden

Sami Özel — Örgüte yardım eden

Doğan Yelal — Örgüte yardım eden

Gülfiye Taş — Örgüte yardım eden

Sultan Okan — Örgüte yardım eden

Mustafa Doğan Akdaş — Örgüte yardım eden

Veli Alemdar — Örgüte yardım eden

Sıdıka Pehlivanlar — Örgüte yardım eden

Faris Arat — Örgüte yardım eden

Serkan Çakır — Örgüte yardım eden

Serkan Dindar — Örgüte yardım eden

Tuncer Yılmaz — Örgüte yardım eden

Yüksel Hayla — Örgüte yardım eden

Cem Taş — Örgüte yardım eden

Deniz Çolak — Örgüte yardım eden

Aytaç Kurtuluş — Örgüte yardım eden

Mustafa Çevik — Örgüte yardım eden

Onur Üstem — Örgüte yardım eden

Sadullah Pektezcanlı — Örgüte yardım eden

Rukiye Özdemir — Örgüte yardım eden

Enes Patoğlu — Örgüte yardım eden

Gökhan Toker — Örgüte yardım eden

Oktay Arslan — Örgüte yardım eden

Ece Aksoy — Örgüte yardım eden

Emin Nebioğlu — Örgüte yardım eden