Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında düzenlenen başarlı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldü.
Soruşturmanın merkezindeki deliller ve MASAK raporu
Soruşturma çerçevesinde elde edilen veriler adeta dudak uçuklattı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge, ifade, MASAK hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki ve bilgi sahibi beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince düzenlenen kurgu kaza raporları ile sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyalarının incelenmesi sonucunda şüpheli şahısların örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri tespit edildi.
Kameralardan kaçıp kaza süsü verdiler
Gerçekleştirilen tespitler neticesinde şüpheli şahısların kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, araçların fotoğraflarını çekerek kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikleri, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.
Eksperlerden kaçmak için hukuki yolları kullandılar
Yapılan bu yöntem sigorta şirketlerinin eksper incelemsi yapma imkanını ortadan kaldırdı. Ayrıca hasar ödemesi almak amacıyla başvurular yapıldığı, ödeme yapılmaması halinde ise bazı dosyaların tahkim, mahkeme ve icra süreçleri üzerinden tahsil edilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
Örgütün lider kadrosu belirlendi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu titiz soruşturma kapsamında liderliğini Eyüp Gürgür’ün, yöneticiliğini ise Çağdaş İralgil ve avukat Arda Akıncı’nın yaptığı , kurgusal trafik kazaları tezgahlayarak sigorta şirketlerini dolandırdıkları ve bu yöntemle yaklaşık 200 milyon TL değerinde haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Genişletilen soruşturma dosyasında toplam 240 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 62'si hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, 06/07/2026 tarihinde İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 48 kişi bu kapsamda gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, organize dolandırıcılık faaliyetini kanıtlayan çok sayıda dokümana el konuldu. Maddi hasarlı kaza tespit tutanakları ve sigorta/kasko poliçeleri, vekaletnameler, temliknameler ve ibranameler, kazaya karışan taraflara ait özel notlar ve farklı kişilere ait kimlik belgeleri ele geçirilen materyaller arasında yer aldı.
17 avukat mercek altında
Soruşturmada, hasar dosyalarının tahsilat aşamalarında 17 avukatın rol oynadığı tespit edildi. Avukat Arda Akıncı’nın doğrudan suç örgütü adına faaliyet gösterdiği ve yapı içinde "yönetici" konumunda yer aldığı değerlendirildi. Dosyada adı geçen diğer 16 avukatın, örgüt lideri veya üyeleriyle herhangi bir şüpheli para trafiğine rastlanmadı. Bu nedenle söz konusu avukatlar soruşturmada "bilgi sahibi" sıfatıyla yer aldı.
ŞÜPHELİLER LİSTESİ
Eyüp Gürgür — Örgüt lideri
Çağdaş İralgil — Örgüt yöneticisi
Arda Akıncı — Örgüt yöneticisi
Okan Çolak — Örgüt üyesi
Cüneyt Balcı — Örgüt üyesi
Nejdet Ün — Örgüt üyesi
Orhan Mete — Örgüt üyesi
Rıfkı Hayla — Örgüt üyesi
Hüsnü Caner — Örgüt üyesi
Hamza Bayhan — Örgüt üyesi
Mehmet Can Erçakmak — Örgüt üyesi
Serkan Gülecek — Örgüt üyesi
Tarık Hayla — Örgüt üyesi
Bülent Kadaifçioğlu — Örgüt üyesi
Emel Gürgür — Örgüt üyesi
Barış Altın — Örgüt üyesi
Naile Arslan — Örgüt üyesi
Görkem Ün — Örgüt üyesi
Oya İralgil — Örgüt üyesi
Zarema Balcı — Örgüt üyesi
Serkan Orakçı — Örgüt üyesi
Ersin Demir — Örgüt üyesi
Gülizar Orakçı — Örgüt üyesi
Halil Akagündüz — Örgüt üyesi
Gültekin Yılmaz — Örgüt üyesi
Halis Gül — Örgüt üyesi
Hasan Bekmezci — Örgüt üyesi
Gökhan Taşer — Örgüt üyesi
Mensure İşçimen — Örgüt üyesi
Muhammet Can Öklü — Örgüt üyesi
Sergen Kuruca — Örgüt üyesi
Buse Tanerler — Örgüt üyesi
Emre Yelen — Örgüt üyesi
Okan Şahin — Örgüt üyesi
Hayriye Caner — Örgüte yardım eden
Faik Mankır — Örgüte yardım eden
Servet Balcı — Örgüte yardım eden
Fevzi Özbek — Örgüte yardım eden
Sami Özel — Örgüte yardım eden
Doğan Yelal — Örgüte yardım eden
Gülfiye Taş — Örgüte yardım eden
Sultan Okan — Örgüte yardım eden
Mustafa Doğan Akdaş — Örgüte yardım eden
Veli Alemdar — Örgüte yardım eden
Sıdıka Pehlivanlar — Örgüte yardım eden
Faris Arat — Örgüte yardım eden
Serkan Çakır — Örgüte yardım eden
Serkan Dindar — Örgüte yardım eden
Tuncer Yılmaz — Örgüte yardım eden
Yüksel Hayla — Örgüte yardım eden
Cem Taş — Örgüte yardım eden
Deniz Çolak — Örgüte yardım eden
Aytaç Kurtuluş — Örgüte yardım eden
Mustafa Çevik — Örgüte yardım eden
Onur Üstem — Örgüte yardım eden
Sadullah Pektezcanlı — Örgüte yardım eden
Rukiye Özdemir — Örgüte yardım eden
Enes Patoğlu — Örgüte yardım eden
Gökhan Toker — Örgüte yardım eden
Oktay Arslan — Örgüte yardım eden
Ece Aksoy — Örgüte yardım eden
Emin Nebioğlu — Örgüte yardım eden