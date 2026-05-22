Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis oturumu, Cuma namazı gerekçesiyle verilen aranın ardından Başkan Cemil Tugay’ın öncülüğünde yeniden kaldığı yerden başladı.

AK Partili ve CHP’li meclis üyelerin indirimli ulaşıma oy birliği

Komisyon raporlarının ara verildiği andan itibaren yeniden oylanmaya başlandığı meclis oturumunda yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili önemli bir karar oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir halkı Kurban Bayramı’nda toplu ulaşımı indirimli kullanacak

27 Mayıs- 30 Mayıs arasındaki Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretlerinin yüzde 50 indirimli olarak uygulanmasıyla ilgili komisyon raporu mecliste AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle alınan kararla birlikte vatandaşlar bayram süresince belediye otobüslerini ve metroları indirimli bir şekilde kullanacaklar.

Belediye gelir kayıplarını sübvanse edecek

Öte yandan söz konusu, raporun içinde indirimli toplu ulaşım hizmetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yaratacağı gelir kayıplarının da sübvanse edilmesiyle ilgili çalışmaların da yapılacağı ve süreçten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en az problemle çıkmak istediği öğrenildi.