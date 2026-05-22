Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sarı kodlu acil uyarı yayımladı. 23 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kentin tamamında şiddetli sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İzmirlileri bugünden hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Gökyüzü yarın sabah kararmaya başlayacak.

Cumartesi gününe dikkat: Sabah 09.00’da başlayacvak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden gelen verilere göre, yağışlı hava İzmir il genelini etkisi altına alacak. Geçerlilik periyodu sabah saat 09.00’da başlayacak ve akşam 21.00’e kadar sürecek. Yağışın "yerel kuvvetli" sınıfa girdiğini ifade edildi ve metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtildi. Özellikle topografik farklılıklar nedeniyle bazı bölgelerde yağışın şiddeti daha da artabilir.

Sel, yıldırım ve yerel dolu riski

Hazırlanan rapor, yağışın sadece ıslatmakla kalmayacağını gösteriyor nitekim ani sel, su baskını ve heyelan gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden riskler kapıda.

Bulutların yoğunlaştığı anlarda yerel dolu yağışıyla birlikte yıldırım düşme ihtimali de oldukça yüksek. Yağış anında rüzgarın sertleşmesi, ulaşımda aksamaları beraberinde getirecek gibi görünüyor. Tüm vatandaşın tedbirli olmasında fayda var.

Sarı kodlu uyarı ne anlama geliyor?

Paylaşılan hava durumu haritasında İzmir’in tüm ilçeleri "az tehlikeli" anlamına gelen sarı renkle işaretlendi. Bu sarı kod ise hava durumunun potansiyel tehlike taşıdığı ama ekstrem olmadığı anlamına geliyor...

