Son Mühür- Kurban Bayramı yaklaşırken bayramlaşma törenleri de ufak ufak yerini almaya başladı. Kurban Bayramı kapsamında İzmir Valisi Süleyman Elban, il protokolü ile bayramlaşma töreni düzenledi.

Tören valilik makamındaydı!

İzmir Valisi Süleyman Elban’ın Kurban Bayramı sebebiyle il protokolü ile bayramlaşma töreni valilik makamında gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine İzmir Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, il müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, rektörler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bayram tebriğini Vali Elban, İzmir Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya kabul etti. Bayramlaşmanın ardından sıcak bir sohbet gerçekleştirildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“İzmir Valiliğimizde, Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlenen bayramlaşma programına katıldık. Valimiz Sayın Dr. Süleyman Elban’ın ev sahipliğinde, il protokolümüzle bir araya geldik.”