Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı 3. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıya birçok an damga vururken, en dikkat çeken detay ise yaşanan gerilim oldu. Gerilimin ardından Cumhur İttifakı grubu açıklama yaparken, bir açıklama da CHP grubundan geldi. CHP grubu adına açıklamayı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan yaptı.

"Bu görüntüler İzmir'e yakışmamıştır!"

CHP grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Meclis Toplantısı sırasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporuna dair konuşmamız gerekirken, sataşan, hakaret içeren ve iftira boyutuna varan asılsız ithamlarla meclis çalışmalarını provoke eden bazı muhalefet meclis üyeleri nedeniyle, arzu etmediğimiz bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz tutumlar sonucunda, meclis oturumunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkânı kalmadığından, toplantıyı sonlandırmak zorunda kaldık.

Asıl hedefimiz, Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirmek iken, yaşanan bu olumsuzluklar grubumuzu derinden üzmüştür.

Ak Partili meclis üyelerinin bunu alışkanlık haline getirdiği görülmektedir. Devamlı olarak adaletin sağlanmasından söz edip, meclis yönetmeliğini hiçe saymaktadırlar. Kaos yaratmışlar, mecliste insanların üstüne yürümüşler, kural tanımazlıklarını göstermişlerdir. Belediye başkanımız konuşurken dışarı çıkıp sonra kendilerine nezaket gösterilmesini istemişlerdir. Bu görüntüler İzmir’e yakışmamıştır.

Bundan sonraki oturumlarda benzer olumsuzlukların yaşanmaması temennisiyle, kamuoyuna ve İzmir halkına saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

