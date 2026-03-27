Manisa’nın Salihli ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özen’in kararı, parti teşkilatında ve yerel siyasette dikkat çekti.

“Kararı kendi irademle aldım”

Osman Özen, yaptığı yazılı açıklamada istifa kararının tamamen kendi iradesi doğrultusunda alındığını vurguladı. Siyaseti hiçbir zaman makam odaklı görmediğini ifade eden Özen, bu anlayışla hareket ettiğini belirtti.

Görevden alınmasının söz konusu olmadığını özellikle dile getiren Özen, kararının kişisel bir tercih olduğunu ifade etti.

Sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı

Özen, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın parti içinde tartışmalara yol açtığını belirtti. Bu sürecin ardından istifa kararı aldığını açıklayan Özen, yaşanan gelişmelerin partiye zarar vermemesi için bu adımı attığını kaydetti.

“Partimin yıpranmasını istemedim”

İstifasının temel gerekçesinin partiye zarar gelmemesi olduğunu belirten Özen, önceliğinin İYİ Parti teşkilatının ve il başkanlığının kamuoyu nezdindeki itibarını korumak olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda siyasi sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini dile getirdi.

Siyasi çalışmalarına devam edecek

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine, il başkanlığına ve Salihli kamuoyuna teşekkür eden Özen, aktif siyasete devam edeceğini açıkladı.

Özen, bundan sonraki süreçte siyasi çalışmalarını herhangi bir görevden bağımsız şekilde sürdüreceğini belirtti.