Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayını iptal eden "mutlak butlan" kararı, Türk siyasetinde eşi benzeri görülmemiş gelişmelere sahne oluyor. Görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin parti genel merkezini tahliye edip resmi seçim otobüslerine el koyması üzerine Özgür Özel'den farklı bir hamle geldi. Özel, İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki dev mitingde halkın karşısına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den ödünç alınan otobüsle çıktı.

Parti içi krizin sokaktaki yansıması olan bu sahne, meydandaki binlerce İzmirliyi şaşkına çevirdi.

Parti otobüsleri geri alındı

Hukuki kaosun sahaya yansıması gecikmedi. Mahkemenin yönetim hakkını eski ekibe iade etmesinin ardından, genel merkez bürokrasisi partiye ait tüm menkul kıymetleri ve araçları hızla geri çağırdı. İzmir programı öncesi otobüssüz kalan Özgür Özel ekibi, çareyi ittifak arayışlarında ve eski yol arkadaşlarında aradı.

Kritik virajda destek Muharrem İnce'den geldi. İnce’nin miting otobüsü, İzmir sokaklarında Özgür Özel’in sesini duyurmak için acil koduyla kente sevk edildi. Üzerinde Memleket Partisi sembollerinin az da olsa göründüğü araç, Gündoğdu Meydanı'nın girişinde konumlandı.

Kılıçdaroğlu cephesi sessiz

Genel merkez binasını polis zoruyla tahliye ettiren Kılıçdaroğlu yönetiminin, otobüs hamlesinin yanı sıra ilerleyen zamanlarda nasıl adımlar atacağı merak konusu. Parti içindeki bu "araç ve lojistik ambargosu", tabanda ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

İzmir'de yaşanan otobüs krizi siyaset gündeminin zirvesine otururken, gözler bir yandan da Özgür Özel’in İzmir'de yaptığı konuşmada.

