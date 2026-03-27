İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturmada belediye başkanı ve yakın çevresinin birden fazla suç tipine karıştığı iddia ediliyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, Makam Şoförü Murat Altınkaya ve belediye personeli Cihan Aras da yer alıyor.

İddianamede neler var?

Savcılığın yaptığı incelemeler sonucunda belediyenin ihalelerinde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşturulan farkın rüşvet olarak tahsil edildiği ileri sürülüyor. Bunun yanı sıra ihale verilecek şirketlere belediye başkanının aile fertlerine ortaklık payı tanınması yönünde baskı uygulandığı da iddialar arasında.

Uşak Spor'a bağış adı altında para toplama da soruşturmanın odağında: Yardımcıların kişisel hesaplarına yüksek meblağlar aktarıldığı, belediye başkanının makamına nakit getirilen paraların ise makbuz düzenlenmeksizin zimmete geçirildiği belirtiliyor. Ayrıca üst düzey yöneticilerin eğlence mekanlarındaki harcamalarının belediye bütçesinden temsil gideri adı altında karşılandığı da tespit edildi.

Mal varlığını şoförüne devretmiş

Soruşturmada öne çıkan en dikkat çekici iddia ise Yalım'ın tüm mal varlığını şoförü Cihan Aras'a devretmesi. Üzerine kayıtlı taşınmaz ve varlıkların el konulabileceğini öngörerek 2025 yılı içinde bu transferi gerçekleştirdiği ileri sürülüyor. Öte yandan gönül ilişkisi yaşadığı A.A. isimli bir kadını 2024 yılında yüksek maaşlı kadroya aldığı ancak bu kişinin fiilen çalışmadığı da iddianamede yer alıyor. Yalım'ın kendi tesislerinde çalışan personelin belediye kadrosunda gösterilerek sigortalarının belediye bütçesinden ödendiği de ayrıca tespit edildi.

AVM'yi mühürledi iddiası

Savcılık belgelerine göre bir iş insanından 10 araç talep eden Yalım, karşılığında yalnızca 3 araç teklif edilince aynı hafta söz konusu iş insanına ait AVM'yi mühürlettirdi ve 65 milyon TL idari para cezası kesti. MASAK raporlarında da şüphelilerin banka hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para hareketleri ile yurt dışı kaynaklı swift transferler tespit edildi.