Son Mühür/ Osman Günden- İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in bölgedeki yeni enerji projeleri ve parti içindeki yapılanma iddialarına ilişkin sorularını yanıtlayan Kavuncu, Türkiye’nin bölgesel gerilimlerden uzak durması gerektiğini vurgulayarak parti içindeki "yeni kadro" iddialarına son noktayı koydu.

Bölgesel petrol konsorsiyumu ve Riyad bildirisi

Dilek Ataseven Yüzer’in; Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını yönetmek adına bir konsorsiyum kurma hazırlığında olduğuna dair sorusu üzerine Kavuncu, Riyad’daki bildirinin detaylarının henüz tam olarak netleşmediğini belirtti. Türkiye’nin bu metne imza attığını hatırlatan Kavuncu, "Henüz Riyad’daki bildirinin detaylarını görmedik, Türkçe metni de yayınlanmadı. Türkiye’nin bu süreçte kendisini savaşın ve gerginliğin içine sokmayacak bir politika izlemesinin doğru olduğuna inanıyoruz," dedi.

"Terör örgütleri büyük risk barındırıyor"

Bölgedeki taşeron örgütlerin yarattığı tehlikelere dikkat çeken Kavuncu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ciddi riskler taşıdığını ifade etti. PKK ve türevi örgütlerin geçmişte emperyalist güçler tarafından nasıl kullanıldığının unutulmaması gerektiğini belirten Kavuncu, bahsi geçen yeni enerji yapısının yetki ve sorumluluklarının kamuoyuyla paylaşılmadığını, konuyu Başkanlık Divanı’nda takip edeceklerini ekledi.

İYİ Parti’de "Yeni yapılanma" iddialarına yalanlama

Ankara kulislerinde konuşulan İYİ Parti’nin kadro ve strateji anlamında yeni bir yapılanmaya gideceği iddialarına da açıklık getiren Kavuncu, partide böyle bir gündem olmadığını ifade etti. Ocak ayındaki kongre ile birlikte Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı’nın zaten teşekkül ettiğini hatırlatan Sözcü Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayından beri teşkilattan mali işlere kadar her alanda kimin neyden sorumlu olduğu bellidir. Çok planlı, programlı ve sistematik bir çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla yeni bir yapılanma veya yeni kadro gibi bir gündemimiz yok. 'Tam gaz' hedefe doğru ilerliyoruz."

Kavuncu, çalışmaların verimli bir şekilde devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda bu çalışmaların neticelerinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek açıklamalarını sonlandırdı.