Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun “turpun büyüğü” basın toplantısında bir bilirkişiye yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davaya devam edildi.

İmamoğlu'nun savunmasında kullandığı ifadeler ise bir anda siyasetin ana gündem maddesi haline geldi.

''Aslanlar gibi çarpışan, daha doğrusu evlatların, annelerin, kadınların, kızların hakkını savunan bir eşim var. Gurur duyuyorum.” diyen Ekrem İmamoğlu’nun

“Bu ülkenin bir Kadın Cumhurbaşkanı olacak inşallah en yakın zamanda” sözleri siyasi kulisleri hareketlendirdi.

ROK: Haftalar önce söylemiştim...



Sosyal medyada, ''Ekrem İmamoğlu yerine eşi Dilek İmamoğlunun Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi'' yorumları gündem oldu.



Rasim Ozan Kütahyalı,

''ROK, haftalar önce “Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu’nu aday yapmak isteyecek” demiş miydi? Dememiş miydi?

Ben Ekrem İmamoğlu’nun karakter tahlilini yaptım ve o kişilik analizinden hareketle bu tahmini yaptım.

Ekrem İmamoğlu da bugün açık açık “Karım Dilek İmamoğlu’nu CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yaptıracağım” diye ilan etti.

Rastradamus mu, ROKtradamus mu denir bilmem ama durum bu…'' sözleriyle Dilek İmamoğlu'nun CHP adayı olacağını öne sürdü.

Benzer bir görüş de, CHP içindeki iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Barış Yarkadaş'dan geldi.

İBB adayı bile olabilir...



Barış Yarkadaş da,

CHP’yi aile şirketine çevirdiler.

Tabii ki istedikleri herkesi her yere aday yapabilirler.

Herhangi bir karşı çıkış mı olacak?

Sevgililer - metresler işe alınıyor, meclis üyesi yapılıyor mu?

Kim itiraz edebiliyor?

2024 seçimleri öncesi TV 100'de‘deki bir programda “İmamoğlu’na belediye seçimi öncesi siyasi yasak gelirse, İBB adayı da Dilek İmamoğlu olursa şaşırmayın” demiştim.

Dilek İmamoğlu “B planı” olarak hep aporttaydı.

Ancak bu kez motivasyonun sebebi biraz farklı…

Onu da günü geldiğinde anlatırım.'' mesajı verdi.

