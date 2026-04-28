İYİ Parti'de Manisa teşkilatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kongre ile il başkanı olarak seçilen Yunus Koca ve il yönetimi Genel Merkez'in de kararıyla birlikte görevden alındı. İYİ Parti Genel Merkezi'nin hazırlamış olduğu ve 27 Nisan 2026 tarihli resmi yazıda, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ile il yönetiminin görevden alındığı ifade edildi. Görevden alma kararının, Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda ve Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında verildiği öğrenildi.

Genel Başkan Dervişoğlu onayladı!

Görevden alma yazısında imzası yer alan isimler arasında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün imzası yer aldı. Ayrıca, kararın İYİ Parti Genel Başkanı D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandığı ifade edildi.

8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen kongre sonucunda delegelerin oylarıyla göreve gelmiş olan Yunus Koca ve yönetiminin neden görevden alındığı henüz netleşmezken, İYİ Parti cephesinden de gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.