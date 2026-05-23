Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, tatilcilerin sevilen rotası Ege ve incisi İzmir’in kıyılarına doğru büyük bir göç dalgası başladı. Mesai saatinin bitişiyle yollara dökülen binlerce vatandaş, rotasını İzmir’e çevirince İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nde trafik yaşandı. İzmir başta olmak üzere bölgedeki tatil merkezlerine akın eden tatilciler, otoyol güzergahında akıcı bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul yönünden gelen araçlar için Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde özel bir önlem alındı. Görevliler, 20 gişeden 13’ünü tamamen güney istikametine giden sürücülerin kullanımına tahsis etti.

Ekipler vatandaşı tek tek uyarıyor

Bayram yolculuğunun güvenle tamamlanması için güzergah üzerindeki denetimler de en üst seviyeye çıkarıldı. Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, otoyol ve köprü çıkışlarında güvenlik önlemlerini artırarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda tek tek uyardı. Arife gününe kadar İzmir yönündeki yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Sürücülerin yollarda mağdur olmaması adına önlemlerini sıkılaştıran Otoyol AŞ, olası kaza veya arızalara anında müdahale edebilmek için devriye ekiplerinin sayısını artırdı. Benzer bir hareketlilikler İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında da gözlenirken, emniyet ve jandarma trafik ekipleri İzmir’e doğru seyahat eden vatandaşın güvenli bir yolculuk yapması için kesintisiz denetimlerine devam ediyor.