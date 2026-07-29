Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanunu gereği oda ve borsalarda 4 yılda bir ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen seçimler merakla beklenirken seçim rüzgarları İzmir’de erken esmeye başladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın yeni dönemde aday olmayacağını açıklamasının ardından kent ekonomisinin önemli isimlerinden İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de bir sonraki seçimlerde aday olmayacaklarını duyurdu. İzmir’in üç yapraklı yoncası olarak bilinen İzmir Ticaret Odası (İZTO), EBSO ve İTB üçlüsünde bir yaprak da koptu.

Türkiye'nin ilk kadın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

"Hayatım boyunca bana tevdi edilen her görevi, büyük bir onur ve sorumluluk duygusuyla yerine getirmeye çalıştım" sözleriyle açıklamalarına başlayan Kestelli, "Bugün de, yaklaşık otuz beş yılı bulan İzmir Ticaret Borsası yolculuğumun ve on yedi yılı aşkın süredir sürdürdüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimin ardından, kendi irademle bu onurlu görevi yeni bir anlayışa ve yeni bir heyecana devretme kararı aldığımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 1992 yılında İzmir Ticaret Borsası Meslek Komitesi üyeliğiyle başlayan bu yolculuk, 1995 yılında Yönetim Kurulu üyeliği, 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2009 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviyle devam etti. Bu süreçte bana duyulan güven sayesinde, Türkiye’nin ilk kadın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olma onurunu yaşadım. Bu unvanı hiçbir zaman kişisel bir başarı olarak görmedim. Aksine, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi adına taşınması gereken önemli bir sorumluluk olarak kabul ettim. Eğer bugün genç kadınlarımızın önünde küçük de olsa bir kapının aralanmasına katkı sağlayabildiysem, bunu hayatımın en kıymetli kazanımlarından biri olarak değerlendiriyorum. Daha da önemlisi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta eşit, güçlü ve öncü bireyler olarak yer almasına dair açtığı yolda ilerlemiş olmayı da büyük bir onur olarak görüyorum. Görev yaptığım yıllar boyunca tek bir hedefim oldu: İzmir’e, üreticimize, çiftçimize, tüccarımıza, sanayicimize, ihracatçımıza ve ülkemizin tarım ekonomisine değer katabilmek" dedi.

"İzmir'e duyulan sevdanın eseri..."

Tarımın yalnızca ekonomik değil; stratejik, sosyal ve milli bir mesele olduğuna her zaman inandığının altını çizen Kestelli, "Bu anlayışla, İzmir Ticaret Borsası’nı sadece üyelerine hizmet veren bir kurum değil; tarım politikalarına katkı sunan, bilimsel çalışmaları destekleyen, yenilikçi projeler geliştiren, sürdürülebilirliği önceleyen ve ülkemize örnek gösterilen kurumsal bir yapıya dönüştürmek için çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayret gösterdik. Bu süreçte ürün ihtisas borsacılığından lisanslı depoculuğa, dijitalleşmeden sürdürülebilir tarıma, tarım teknolojilerinden iklim değişikliğiyle mücadeleye, coğrafi işaretlerden katma değerli üretime kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdik. Her biri, ortak aklın, ekip çalışmasının ve İzmir’e duyulan sevdanın eseridir. İzmir Ticaret Borsası’ndaki görevlerimin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da ülkemizin iş dünyasının sorunlarının çözümü, tarım sektörünün güçlendirilmesi ve reel sektörün beklentilerinin ilgili mercilere aktarılması için büyük bir özveriyle çalıştım. Her platformda İzmir’i ve Ege Bölgesi’ni en güçlü şekilde temsil etmeye gayret ettim. Bugün geriye dönüp baktığımda, görev sürem boyunca elde edilen her başarıda en büyük payın birlikte yol yürüdüğüm insanlara ait olduğunu görüyorum. Başta İzmir Ticaret Borsamızın geçmiş dönem başkanlarına, meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, meslek komitelerimize, genel sekreterliğimize, tüm çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli borsa personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Bize bu kıymetli emaneti bırakan, Borsamız kurucularını rahmet ve minnetle anıyorum. Bize güvenen, destek veren ve bu kuruma güç katan tüm üyelerimize, üreticilerimize, tüccarlarımıza, sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve bütün paydaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığım süre boyunca uyum içerisinde çalıştığımız başta Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza, valilerimize, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, il müdürlüklerimize, üniversitelerimize, meslek odalarımıza, ticaret ve sanayi odalarımıza, borsalarımıza, üretici örgütlerimize, kooperatiflerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İzmir'in tarım sektörüne destek olmaya devam edeceğim"

İzmir'de yan yana çalıştığı yol arkadaşlarına da teşekkür eden Kestelli, "Birlikte çok kıymetli projeler ürettiğimiz; ortak akıl, nezaket ve ahenk içerisinde çalıştığımız İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’a, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu’na, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Argun Gündüç’e, Geçmiş dönem Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanları Sabri Ünlütürk ve Jak Eskinazi’ye çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu’nda kendisiyle görev yapmaktan ve tanımaktan onur duyduğum Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erişah Arıcan’a teşekkür ediyorum. Bu göreve seçildiğim günden bu yana dostluğunu ve desteğini hiç esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na en içten duygularla teşekkürlerimi iletiyorum Siyasi görüşü, makamı ve görevi ne olursa olsun, ortak paydası İzmir ve ülkemiz olan herkesle karşılıklı saygı ve iş birliği içerisinde çalışmaya özen gösterdim. Bu anlayışın, kurumlarımızın en büyük gücü olduğuna inanıyorum. En büyük teşekkürü ise, her zaman yanımda olan İzmir’e etmek istiyorum. Bana güvenen, eleştirileriyle yol gösteren, başarılarımızı paylaşan, zor zamanlarda destek veren, bu şehri birlikte büyüttüğümüz tüm İzmirlilere gönülden teşekkür ediyorum. Bu kentin bana kazandırdıkları, benim ona sunabildiklerimden çok daha fazladır. Elbette her görevin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da vardır. Kurumların gücü kişilerden değil; kurumsal hafızalarından, ilkelerinden ve yetiştirdikleri insanlardan gelir. Bugün görevi gönül rahatlığıyla devretme kararı almamın en önemli nedeni de budur. İnanıyorum ki İzmir Ticaret Borsası, köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve yetişmiş insan kaynağıyla bundan sonra da ülkemizin en saygın kurumlarından biri olmaya devam edecektir. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, herhangi bir makam ya da unvana ihtiyaç duymadan, bilgi ve tecrübemle İzmir’in, tarım sektörünün ve ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğim. Hayatım boyunca bana güvenen, birlikte çalışan, destek veren herkese gönülden teşekkür ediyor; kırdığım, istemeden üzdüğüm birileri olduysa haklarını helal etmelerini diliyorum. Bu görevi bana layık gören tüm borsa camiasına ve bana bu büyük onuru yaşatan İzmir’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah’a şükürler olsun ki bana bu onuru bu gururu yaşattı ve alnımın akıyla tamamlamayı nasip etti" diye konuştu.