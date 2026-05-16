Sanayisi, devasa ticaret hacmi, modern yaşam tarzı ve eşsiz körfeziyle ülkenin üçüncü büyük metropolü konumundaki bu devasa şehir, yaklaşık 4 milyon 500 binlik nüfusuyla adeta başlı başına bir cumhuriyet gibidir. İzmir'in sokaklarında, fuarlarında, vapurlarında ve fabrikalarında atan bu devasa insan kalbi, dünya siyasetine yön veren, uluslararası krizlerde taraf olan ve Birleşmiş Milletler'de bayrağı asılı olan birçok kıymetli devletin toplam vatandaş sayısını gölgede bırakacak kadar güçlüdür.

DÜNYA KUPASI FİNALİSTİ HIRVATİSTAN'DAN DAHA KALABALIK

Balkanların ve Adriyatik denizinin en güçlü turizm ve futbol ülkelerinden biri olan Hırvatistan, dünya çapında tanınırlığına rağmen sadece 3 milyon 800 bin civarında bir nüfusa sahiptir. İzmir, kendi başına Hırvatistan devletinden yaklaşık 700 bin kişi daha fazla insana ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa Birliği'nin tam üyesi olan, devasa bir sahil şeridine ve bağımsız bir orduya sahip bu ülkenin, Türkiye'nin tek bir metropolü karşısında demografik olarak küçük kalması, İzmir'in uluslararası çapta ne kadar büyük bir metropol olduğunun en net kanıtıdır.

GÜRCİSTAN VE URUGUAY'I GERİDE BIRAKAN İNSAN KAYNAĞI

Kafkasların önemli ülkesi, komşumuz Gürcistan, yaklaşık 3 milyon 700 binlik nüfusuyla İzmir vilayetinin oldukça gerisinde kalmaktadır. Coğrafyayı biraz daha genişletip Güney Amerika kıtasına uzandığımızda karşımıza çıkan Uruguay da, devasa yüzölçümüne ve küresel tarım gücüne rağmen yalnızca 3 milyon 400 bin vatandaşı barındırmaktadır. İzmir'de her sabah uyanıp metroya binen, okullara giden ve çarkları döndüren insanların toplamı, bu iki bağımsız ulusun her birinden milyonlarca kişi daha fazladır.

BİR ÜLKE EKONOMİSİ KADAR GÜÇLÜ

Sadece demografik olarak değil, ekonomik anlamda da İzmir'in yarattığı katma değer, geride bıraktığı bu ülkelerle boy ölçüşecek seviyededir. Kemalpaşa, Aliağa ve Torbalı gibi ilçelerde dönen sanayi çarkları, Ege Serbest Bölgesi'ndeki ihracat rakamları ve liman ticareti, Hırvatistan veya Uruguay gibi devletlerin yıllık bütçeleriyle yarışır düzeydedir. İzmir'in yerel idarecileri, aslında farkında olmadan orta ölçekli bir Avrupa veya Güney Amerika devletinin tüm operasyonel yükünden daha ağır bir sistemi ayakta tutmaktadır. Kent, sadece Türkiye için değil, dünya ölçeğinde bir devdir.