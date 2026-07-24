Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilik ve Genel Başkan Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle ivme kazanan istifa dalgası İzmir’e sıçradı. CHP’li İzmir belediye başkanları istifa etme konusunda beklemedeydi. Ancak Özgür Özel’in Yeni Parti’yi duyurmasının ardından, İzmirli belediye başkanları arasında ilk istifa haberi Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den gelmişti. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın da istifa ettiği öne sürülmüştü.

Belediye Başkanı Selçuk Balkan iddialar hakkında Son Mühür’e konuştu. Balkan, istifa hakkında net bir şey söylemese de ‘istifa ettik, edeceğiz’ ifadelerini kullandı.

“Her şeyin bir zamanı var”

İstifa kararının zamana bağlı bir durum olduğunu belirten Balkan, “Yolumuz Özgür Özelin yolu ama her şeyin bir zamanı var” dedi.

“İstifa ettik, edeceğiz”

İstifa edip etmediği hakkında ise Balkan, “3 vakte kadar her şey belli olur. İstifa etmek mesele değil, çözüm değil” diye konuştu. İstifa iddialarına net cevap vermeyen Balkan, “istifa ettik, edeceğiz de, yolumuz Özgür Özel'in yolu” ifadelerine yer verdi.