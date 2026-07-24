Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Önceki dönemlerde CHP’de genel sekreterlik ve İzmir Milletvekili gibi önemli görevlerde bulunmuş olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti’yi, Son Mühür’e değerlendirerek, vatandaşın bir çıkış yolu aradığını söyledi.

"Mesele CHP meselesi değil, memleket meselesidir"

Meselenin CHP üzerine değil, memleket üzerine değerlendirilmesinin daha doğru olacağını savunan ve Yeni Parti’nin millet iradesinin adı altında kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, “Tabiri caizse görünen köy kılavuz istemez.

Milletin geniş kitlelerle Özgür Özel nezdinde bir çıkış yolu aradığı bir süreç yaşıyoruz. Bunun için bu Yeni Parti, bu sürecin kaçınılmaz bir sonucu olmuştur. Burada mesele CHP meselesi değildir, memleket meselesidir. Bu nedenle bu çıkış siyasetin tıkanıklığından zincirlerini kırarak milletin iradesinin adına kurulan bir parti olarak görüyorum” diye konuştu.

“Bugün yaşananlar AK Parti’nin kuruluş sürecinden farklı”

Öte yandan, özellikle kamuoyunda Yeni Parti’nin kuruluş süreci ile AK Parti’nin kuruluş sürecini benzetilmesi hakkında ortaya çıkan açıklamalar hakkında da net konuşan Prof. Dr. Sındır, iki partinin aynı siyasal koşullar altında kurulmadığının altını çizerek, konuyla ilgili sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Bugün yaşananlar AK Parti’nin kuruluş sürecinden biraz daha farklı. O dönem Muhafazakar Demokrat bir anlayışla dönemin Milli Görüş temsilcisi Fazilet Partisi’nin ayrılmasıyla yeni bir oluşum içine girilmişti. Birde tabii ki onların dışındaki diğer siyasi oluşumlarda da ciddi birçok parçalılık vardı o da, dönemin AK Partisi iktidara taşıdı. Bugün ise topyekûn bir hareket var. Türkiye’de artık parlamenter sistem yok. Cumhurbaşkanlığı sistemi altında Türkiye’de bütün yetkileri tek kişide toplayan bir rejim var. Kuvvetler ayrılığının da bir şekilde ortadan kalktığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün CHP’nin mevcut kadroları buna yanıt veremiyordu, Özgür Özel bu anlamda önemli bir çıkış yaptı. Onunda önü parti içinde tıkanınca bu süreçten çıkış olarak bu partinin kurulması gerekiyordu ve kuruldu.”