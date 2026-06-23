SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşanan olayda, 25 yıllık deneyimli avukat E.Ç., karşı tarafın iddialarına cevap vermek amacıyla hazırladığı dilekçede yapay zekadan yararlandı. Karşı taraf avukatının dikkati sayesinde, dilekçede yer alan 3 farklı Yargıtay kararının aslında aynı karara ait olduğu ve künyelerinin (esas-karar numaraları) yapay zeka tarafından uydurulduğu ortaya çıktı.

Avukat E.Ç.:'Keşke O Kolaylıktan Faydalanmasaydım'

Avukat yaptığı savunmada, 'Kararlar tamamen uydurma değildi, içerikleri mevcuttu. Ancak yapay zeka daire numaralarını ve karar künyelerini yanlış yazmıştı. Bugün dönüp baktığımda 'Keşke o kolaylıktan yararlanmasaydım' diyorum. Meslek hayatımda ilk kez böyle bir soruşturmayla karşılaştım' dedi.

Neyle Suçlandığını Bilmiyor

Mahkemenin ihbarı üzerine hem Ankara Barosu hem de savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfade veren avukat E.Ç., tutanakta kendisine isnat edilen suçun açıkça belirtilmediğini, olayda hiçbir kasıt unsuru bulunmadığını ve durumun tamamen bir 'sehven hata' olduğunu vurguladı.

Avukat Hakları Grubu'ndan Tepki

Olayın ardından hukuk camiasında 'savunma hakkına baskı' tartışması başladı. Avukat Hakları Grubu Ankara Genel Koordinatörü Emrah Altunoğlu, meslektaşlarına destek vererek şu noktalara dikkat çekerek, 'Meslektaşımızın burada bırakın kastını, kusur atfedilebilecek bir durumu dahi yoktur. Teknik bir hata yüzünden ceza soruşturması yürütülmesi kabul edilemez. Uluslararası hukuka göre avukatlar, yürüttükleri davalar kapsamındaki söz ve faaliyetleri nedeniyle idari veya cezai baskılara maruz bırakılamaz. Savcıların iddianameleri beraatle sonuçlanabiliyor, hakimlerin kararları üst mahkemeden dönebiliyor ancak bu durum onları soruşturma konusu yapmıyor. Aynı yaklaşım avukatlar için de geçerli olmalıdır. Bu olayın yapay zekanın hukuk alanındaki sınırlarının ve denetim mekanizmalarının acilen düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir' dedi.