AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının Bayraklı'da bulunan il başkanlığı binasında gerçekleştirildiği açıklandı. Parti yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, güncel gelişmeler ve teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler üzerinde duruldu.

Teşkilat çalışmaları üzerinde duruldu!

Bayraklı'da bulunan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, İzmir'in gündemini ilgilendiren konuların dışında parti faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin çalışmaların üzerinde durulduğu ifade edildi. Yönetim kurulu üyeleri, İzmir genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüşlerini bildirdiler.

Saygılı’dan teşekkür!

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yapılan istişarelerin İzmir ve parti teşkilatı adına hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Saygılı ek olarak, teşkilat çalışmalarına katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerine ve yol arkadaşlarına emekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

