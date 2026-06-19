Günümüzün en önemli unsurlarından biri olan elektrik, her geçen gün daha da önemli hale gelmeye devam ediyor. Meydana gelen elektrik kesintileri ise vatandaşları büyük oranda zor durumda bırakıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli büyükşehirleri arasında bulunan İzmir'de de elektrik büyük önem arz ediyor. Yaşanan kesintiler sonucunda vatandaşlar zor durumda kalırken, bir elektrik kesintisi haberi de İzmir'in Konak ve Bayraklı ilçelerinden geldi.

Bayraklı ve Konak'ta elektrik kesintisi!

İzmir'in en önemli ilçeleri arasında yer alan Bayraklı ve Konak ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Vatandaşlar tarafından gelen geri dönüşler doğrultusunda Konak ve Bayraklı'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin meydana geldiği öğrenildi.

Planlı çalışma yok!

Gediz Elektrik'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan kontrollerde ise herhangi bir planlı çalışmanın olmadığı dikkat çekti. Meydana gelen elektrik kesintisinin sebebi ise merak konusu.

Kısa süreli kesinti!

Vatandaşlar tarafından elektriklerin belli bir süre sonra geldiği aktarılırken, kısa süreli kesintide bazı vatandaşlar asansörde kaldığını ifade etti.