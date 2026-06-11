İstanbul İzmir feribot seferleri ne yazık ki şu anda yapılmıyor. Bu hat 2008 yılından bu yana kapalı durumda. Yani iki şehir arasında doğrudan binip gidebileceğiniz bir yolcu gemisi ya da arabalı feribot bulunmuyor. Deniz yoluyla gitmek isteyenlerin aktarmalı rotalara yönelmesi gerekiyor.

İstanbul İzmir feribot hattı geçmişte nasıl işliyordu?

Aslında bu hattın renkli bir geçmişi var. Türkiye Denizcilik İşletmeleri yıllarca iki kent arasında gemi çalıştırdı. Hat zaman zaman kapansa da talep üzerine tekrar açıldı. Son dönemde ise özel bir konsorsiyum, yenilenen Samsun ve Ankara feribotlarıyla seferleri üstlendi. Haydarpaşa'dan kalkan gemiler yaklaşık 16 saatte Alsancak Limanı'na ulaşıyordu. Kamaralı, restoranlı, havuzlu bu gemiler adeta yüzen otel konforu sunuyordu. Ama karayolunun hızlanması ve yolcu sayısının azalması hattın sonunu getirdi.

İstanbul İzmir feribot yerine hangi deniz alternatifi kullanılabilir?

Denizden tamamen vazgeçmek istemeyenler için pratik bir formül var. İDO'nun Yenikapı çıkışlı Bandırma seferleri bu noktada devreye giriyor. Feribotla Marmara'yı geçip Bandırma'ya ulaştıktan sonra yolun kalanı karayoluyla tamamlanıyor. Bandırma-İzmir arası otobüsle birkaç saat sürüyor. Böylece yolculuğun önemli bölümü deniz üzerinde, trafiğe takılmadan geçmiş oluyor. Araçlı gidenler için de bu rota ciddi bir kısayol anlamı taşıyor.

İstanbul İzmir feribot hattı yeniden açılır mı?

Bu soru her birkaç yılda bir gündeme geliyor. Deniz turizmine ilginin artması ve yakıt maliyetlerindeki dalgalanmalar, hattı zaman zaman yeniden tartışmaya açıyor. Şimdilik resmi bir adım yok ama talep canlı. Osmangazi Köprüsü sayesinde karayolunun 3,5-4 saate inmesi, geminin rekabet şansını zorlaştıran en büyük etken olarak görünüyor. Yine de nostalji ve konfor arayan bir kitle, güvertede gün batımı izleyerek İzmir'e varmanın hayalini kurmaya devam ediyor ve o beyaz gemilerin dönüşünü bekliyor.