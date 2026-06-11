Son Mühür/ Emine Kulak - Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. 6 saat süren meclis toplantısında Gündem dışı konuşmalar maddesinde söz alan CHP Grupbaşkanvekili Yağmur Yurdakul, Güzelbahçe Yelki yolunda çöken yolun fotoğrafını gösterince mevkidaşı AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız ile aralarında tansiyon yükseldi.

Yurdakul’a cevap veren AK Partili Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “Yalan konuşmayacaksınız, yapılmadı mı? Yol çökebilir. Allah’ınızı seversiniz yol yapıldı?” dedi.

Yurdakul: İzmir sizi tanıdı

CHP Grupbaşkanvekili Yağmur Yurdakul, “Bir başka meclis üyesi, bir meclis üyesinin sözünü bölme yetkisini kendinde görüyor. Meclis çalışma yönetmeliğini oku ondan sonra konuşalım. Övünmeye gelince bir de der ki ‘ bunca yıllık meclis üyesiyim’ der. Herkes kimin ne olduğunu gördü, İzmir sizi tanıdı. Hala sizin gibi daha kalkıp insanlara terbiyesizlik yapmıyorum” dedi.

Yıldız: Cemil Tugay’ı örnek alıyorum

AK Partili Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “ Yolun çöktüğünü söyleyemeyecek miyim, gerçek bu, yapılmadı demedim. Ben cemil Tugay’ı örnek alıyorum. Bilerek yapıyorum, isteyerek yapıyorum” diye karşılık verdi” şeklinde konuştu.

Yurdakul konuşmaya devam ederek, “Ben öğretmeyi seven biriyim, adaleti de öğretirim zamanla” dedi. Meclis toplantısında kısa süreli gerginliğin üzerine son buldu.