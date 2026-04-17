Yerleşim alanlarında artan sıçan popülasyonu, beraberinde sağlık endişelerini de getirirken, bu soruna karşı kullanılan yöntemler yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar, özellikle bahçelerde kullanılan güçlü kemirgen zehirlerinin sadece hedef alınan canlıları değil, doğadaki diğer türleri de tehdit ettiğini vurguluyor.

Öte yandan bu durumun göz ardı edilen etkileri, ekosistemin işleyişine doğrudan zarar verebilecek boyutlara ulaşıyor.

Zehir kullanımı zincirleme etki oluşturuyor

Kemirgenlerle mücadelede sık tercih edilen antikoagülan içerikli zehirler, kanın pıhtılaşmasını engelleyerek farelerin ölümüne neden oluyor. Bu zehirler kendi içinde farklı gruplara ayrılıyor. Birinci kuşak ürünler daha düşük etkili kabul edilirken, günümüzde daha yaygın kullanılan ikinci kuşak zehirlerin çok daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

Ancak asıl risk, burada başlıyor. Zehirli yem tüketen bir kemirgen anında ölmediği için bir süre yaşamaya devam ediyor. Bu süreçte ise baykuşlar, şahinler ya da tilkiler tarafından avlanabiliyor. Zehirli avı tüketen bu canlılar da aynı şekilde etkileniyor.

Uzmanlara göre bu durum “ikincil zehirlenme” olarak tanımlanıyor ve doğada ciddi bir kayıp zincirine yol açıyor. Yani bir fareyi yok etmeye çalışırken, aslında onu kontrol altında tutan doğal denge de ortadan kaldırılıyor.

Doğal dengeyi koruyan canlılar risk altında

Kemirgen popülasyonunu kontrol eden en önemli unsurların başında yırtıcı kuşlar ve bazı memeliler geliyor. Baykuşlar ve tilkiler, doğanın kendi içinde kurduğu dengeyi sağlayan canlılar arasında yer alıyor.

Fakat zehir kullanımı arttıkça bu canlıların da zarar gördüğü belirtiliyor. Özellikle bahçelerde kontrolsüz şekilde kullanılan kimyasallar, evcil hayvanlar için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, bu kayıpların uzun vadede kemirgen sayısının daha da artmasına yol açabilmesi. Çünkü doğal avcıların azalması, farelerin daha hızlı çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Kemirgen kontrolünde alternatif yöntemler öne çıkıyor

Zehir kullanımının ancak diğer tüm yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda düşünülmesi gerektiği ifade ediliyor. Bunun yerine daha sürdürülebilir ve güvenli çözümler öneriliyor.

Öncelikle kemirgenlerin besine ulaşmasının engellenmesi büyük önem taşıyor. Açıkta bırakılan gıdalar ve çöp alanları, bu canlılar için cazip ortamlar oluşturuyor. Aynı zamanda binalarda bulunan küçük çatlaklar ve delikler kapatılarak giriş yolları engellenebiliyor.

Bununla birlikte doğanın kendi dengesinden yararlanmak da mümkün. Baykuşlar için hazırlanan yuva kutuları sayesinde bu canlıların bölgeye çekilmesi sağlanabiliyor. Bu yöntem, hem doğal hem de uzun vadeli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

İnsancıl tuzak sistemleri de alternatifler arasında yer alıyor. Canlı yakalama kafesleri ya da anında etkisiz hale getiren teknolojik cihazlar, kimyasal kullanımı azaltma açısından tercih edilebiliyor.

Kimyasal seçeneklerde dikkatli olunması gerekiyor

Kimyasal yöntemlerin tamamen dışlanmadığı, ancak dikkatli kullanılması gerektiği belirtiliyor. Örneğin D3 vitamini bazlı bazı biyositlerin yırtıcı kuşlar için daha düşük risk taşıdığı ifade ediliyor.

Ancak bu tür ürünlerin de evcil hayvanlar için yüksek toksisite içerdiği unutulmamalı. Bu nedenle gelişi güzel kullanım yerine kontrollü ve bilinçli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bahçedeki fare sorununa hızlı çözüm arayanların aslında daha büyük bir sorunun kapısını aralayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, doğayı koruyan yöntemlerin tercih edilmesinin hem insan sağlığı hem de ekosistem için daha güvenli olacağını dile getiriyor.