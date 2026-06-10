İzmir'e giden otobüs firmaları arasında Türkiye'nin köklü markalarının neredeyse tamamı bulunuyor. İstanbul ve Ankara otogarlarından her gün onlarca sefer düzenleniyor; üstelik gece yolculuğu yapmak isteyenler için geç saat kalkışları da mevcut. İşte iki güzergahın güncel tablosu.

İstanbul'dan İzmir'e giden otobüs firmaları hangileri?

İstanbul-İzmir hattı, ülkenin en yoğun karayolu güzergahlarından biri. Bu rotada Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Kamil Koç, Efe Tur, Süha Turizm ve Kale Seyahat gibi firmalar düzenli sefer yapıyor. Kalkışlar ağırlıklı olarak 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı'ndan gerçekleşiyor; Alibeyköy ve Dudullu cep otogarlarından da bilet bulmak mümkün.

Fiyat tarafında ise bilet platformlarında İstanbul-İzmir seferleri 700 TL civarından başlıyor. Tarih, saat ve koltuk tipine göre bu rakam yukarı çıkabiliyor. Otobüslerde genellikle koltuk arkası ekran, Wi-Fi, USB şarj ve ikram hizmeti sunuluyor.

Ankara'dan İzmir'e giden otobüs firmaları ve fiyatları ne kadar?

Başkent cephesinde de seçenek bol. Ankara-İzmir arasında Kamil Koç, Pamukkale Turizm, Metro Turizm, Varan Turizm, Aras Seyahat ve Başkent Turizm gibi çok sayıda firma çalışıyor. Seferler AŞTİ'den kalkıyor ve yolculuk firmaya göre yaklaşık 7 saat ile 12,5 saat arasında değişiyor.

Bilet fiyatları bu hatta 575 TL'den başlıyor, ekonomik seçenekler genellikle 700 TL bandında yoğunlaşıyor. Premium koltuk düzeni sunan seferlerde ise ücret 2 bin TL'yi aşabiliyor.

İzmir'e giden otobüs firmaları için bilet nasıl alınır?

En pratik yol, Obilet, Enuygun ve Biletall gibi karşılaştırma siteleri üzerinden tarih girip tüm firmaların seferlerini yan yana görmek. Firmaların kendi siteleri ve otogar gişeleri de elbette geçerli.

Bir küçük hatırlatma: Yaz aylarında ve hafta sonlarında İzmir biletleri hızla tükeniyor. Yani tatil planı yapanların biletini birkaç gün önceden ayırtması hem fiyat hem koltuk açısından avantaj sağlıyor.