İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşanan olayda, bisikletli bir gencin önünü kesip aracından inen otomobil sürücüsü polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Sürücüye yüksek miktarda idari ceza uygulanırken, sürücü belgesi ve aracı da geçici olarak trafikten men edildi.

Sosyal medyaya yansıyan tartışma polisleri harekete geçirdi

Gaziemir’de bir otomobil sürücüsünün bisikletli genci aracıyla sıkıştırdığı ve ardından tartıştığı anlar sosyal medyada paylaşılınca, emniyet birimleri duruma müdahale etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, olayın Nevvar Salih İşgören Caddesi üzerinde gerçekleştiği ve sürücünün M.H.S. (60) olduğu tespit edildi. Sürücünün aracıyla bisikletlinin önünü kestiği ve ardından aracından inerek şahsı takip ettiği belirlendi.

180 bin lira idari para cezası kesildi

Polis ekipleri tarafından M.H.S.’ye, “trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip etmek veya araçtan inmek” suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

Adli süreç başlatıldı

İdari yaptırımların yanı sıra, sürücü hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Olay, emniyet birimlerinin sosyal medyadan gelen paylaşımları titizlikle değerlendirmesiyle kısa sürede çözüme kavuştu.