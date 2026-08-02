Yaz döneminde turizmin artmasıyla İstanbul Havalimanı'nda yolculuklarda önemli bir artış oldu.Bakan Uraloğlu, kırılan rekorun İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, havalimanının küresel aktarma merkezi olma özelliğini güçlendirdiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 1 Ağustos'ta 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

“289 bin 260 yolcuya hizmet verildi”

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Havalimanı'nın yeni bir rekora imza attığını belirterek, “İstanbul Havalimanı, 1 Ağustos'ta 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanı'mız yeni bir rekora imza attı” diye konuştu.

“Küresel aktarma merkezi konumunu güçlendirdi”

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Uraloğlu, havalimanının kapasitesi ve altyapısıyla dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu açıklamasında, "İstanbul Havalimanı’mız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu” ifadelerine yer verdi.