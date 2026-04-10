Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirleriyle bir araya gelerek yürütülen uyuşturucu soruşturmalarına ilişkin bilgi verdi. Dönmez, kamuoyunda “ünlüler dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğünü ve yeni operasyonların gündeme gelebileceğini ifade etti.

“255 şüpheli hakkında işlem yapıldı”

Dönmez, soruşturma çerçevesinde bugüne kadar toplam 255 kişi hakkında adli işlem uygulandığını belirtti. Bu kişilerden 219’unun Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye tabi tutulduğunu aktaran Dönmez, 169 şüphelide uyuşturucu madde kullanımına rastlandığını söyledi.

Son iki ayda 400 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki ayda 400 “torbacı” olarak nitelendirilen kişinin tutuklandığını kaydeden Dönmez, aynı dosya kapsamında 32 şüphelinin de cezaevine gönderildiğini açıkladı.

“Yeni operasyonlar olacak”

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü vurgulayan Dönmez, yeni bulgulara ulaşıldıkça ünlü isimler ve iş insanlarının da ifadeye çağrılabileceğini belirtti. Dönmez, “Dosya kapsamında yeni operasyonlar olacak. Elde edilen yeni veriler doğrultusunda savcılığımıza davetler yapılacaktır” dedi.

Uluslararası iş birliği vurgusu

Uyuşturucu şebekelerine yönelik uluslararası bağlantılara dikkat çeken Dönmez, Fransa, Hollanda ve Belçika ile ortak çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Interpol ile temas halinde olduklarını belirten Dönmez, Avrupa merkezli uyuşturucu ile mücadele platformlarına dahil olduklarını ve bilgi paylaşımının sürdüğünü aktardı.

“Amaç ifşa değil”

Açıklamasında yürütülen sürecin hedefinin kamuoyu önünde teşhir olmadığını vurgulayan Dönmez, asıl amacın uyuşturucu ağlarının üst bağlantılarına ulaşmak olduğunu söyledi. Dönmez, toplumda farkındalığın artırılmasının da sürecin önemli bir sonucu olduğunu ifade etti.