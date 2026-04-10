İsrail, iki yıldır Gazze Şeridi’ne yönelik uluslararası hukuk ve insani değerler açısından tepki çeken saldırılarını sürdürürken, son saldırıda yine çocukları hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Filistinli çocukların eğitim gördüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ebu Ubeyde el-Cerrah Okulu’na ait çadır sınıfı hedef aldı.

9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu öldü

9 yaşındaki Filistinli Ritac Rihab, çadır sınıfta eğitim gördüğü sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Şifa Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateşkesin ve uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiği saldırının ardından Rihab’dan geriye yalnızca kefenlenmiş görüntüleri kaldı.

İsrail saldırılarına devam ediyor