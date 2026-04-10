İsrail, iki yıldır Gazze Şeridi’ne yönelik uluslararası hukuk ve insani değerler açısından tepki çeken saldırılarını sürdürürken, son saldırıda yine çocukları hedef aldı.
Sınıfa ateş açtılar
İsrail ordusu, Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Filistinli çocukların eğitim gördüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ebu Ubeyde el-Cerrah Okulu’na ait çadır sınıfı hedef aldı.
9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu öldü
9 yaşındaki Filistinli Ritac Rihab, çadır sınıfta eğitim gördüğü sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Şifa Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateşkesin ve uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiği saldırının ardından Rihab’dan geriye yalnızca kefenlenmiş görüntüleri kaldı.
İsrail saldırılarına devam ediyor
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 317’ye yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana ise saldırılarda 738 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 36 kişi de yaralandı.