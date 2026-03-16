Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin son verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılar nedeniyle ülkede can kaybının hızla arttığı belirtildi.

Bakanlık tarafından açıklanan güncel bilgilere göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 886’ya ulaşırken, yaralı sayısı ise 2 bin 141 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık çalışanları da hedef oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda sağlık çalışanlarının da ciddi şekilde etkilendiğini duyurdu. Açıklamada, bombardımanlarda en az 38 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca saldırılarda yaralanan sağlık çalışanlarının sayısının da 69 olduğu ifade edildi.

Sağlık sistemi üzerinde büyük baskı

Yetkililer, artan saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin ciddi bir yük altında olduğunu belirtti. Hastanelerde yaralı sayısının artmasıyla birlikte sağlık ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma sivillerin ve sağlık çalışanlarının korunması için çağrıda bulunurken, bölgede insani durumun giderek ağırlaştığına dikkat çekti.