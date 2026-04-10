İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları sürerken, son hedef Nebatiye oldu. Bir idari binaya düzenlenen hava saldırısında 13 devlet güvenliği görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İdari bina hedef alındı

Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırının devlet güvenliği birimlerinin bulunduğu idari binayı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, “Zor şartlara rağmen görevlerini sürdüren 13 personel hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Saldırının, bölgede devam eden çatışmaların ortasında gerçekleşmesi dikkat çekerken, kamu kurumlarının hedef alınması tepkilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Aoun’dan sert tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, saldırıyı kınayarak İsrail’e sert tepki gösterdi. Aoun, yaptığı açıklamada devlet kurumlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aoun, “Devlet kurumlarına yönelik saldırılar, Lübnan’ın egemenliğini savunma kararlılığını zayıflatmayacaktır” ifadelerini kullanarak uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

Nebatiye’de yoğun bombardıman

Nebatiye kenti, İsrail ile Hizbullah arasında süregelen çatışmaların en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Son saldırılarla birlikte kentin farklı mahallelerinde geniş çaplı yıkım meydana geldiği bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarının, sivil altyapı ve yerleşim alanlarını da etkilediği ifade ediliyor.

Can kaybı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.888’e, yaralı sayısı ise 6.092’ye ulaştı.

Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte can kaybının daha da artabileceği endişesi dile getiriliyor.

Uluslararası çağrılar sürüyor

Yaşanan son saldırı, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen bölgede şiddetin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Lübnan yönetimi, uluslararası aktörlere müdahale çağrısını yinelerken, bölgede kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.