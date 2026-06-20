İsrail sağlık yetkilileri, Ebola virüsü şüphesi barındıran bir vaka sebebiyle teyakkuza geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden kısa süre önce İsrail'e gelen bir kişinin, hastaneye başvuruda bulunmasının ardından izolasyon altına alındığı ifade edildi.

Hastaneye başvurdu!

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dört gün önce ülkeye gelen kişinin ateş ve baş ağrısı belirtileri göstermesinin ardından Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Sağlık yetkilileri tarafından, Ebola virüsüne ilişkin laboratuvar testlerine start verildiği ve sonuçların yaklaşık 48 saat içerisinde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi

Filyasyon çalışması başlatıldı!

Olası bir riski önlemek için hastanın son günlerde temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesine yönelik filyasyon çalışmaları için de harekete geçildi.

Acil müdahale ekiplerine dezenfekte!

İsrail basını tarafından aktarılan bilgiler çerçevesinde, hastaya ilk müdahalede bulunan acil yardım ekipleri için de özel önlemler gündeme geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından, sağlık ekiplerinin ve kullanılan ekipmanların dezenfekte edildiği anlara ilişkin görüntüler aktarıldı. Yetkililer, bulaş riskine karşı tüm protokollerin eksiksiz şekilde uygulandığını ifade etti.