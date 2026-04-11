İran ile ABD arasında planlanan ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Tahran yönetimi önemli bir adım attı. İran müzakere heyeti, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

Heyete Galibaf başkanlık ediyor

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre, müzakere heyetine Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. Geniş kapsamlı olarak oluşturulan heyette diplomasi, ekonomi ve güvenlik alanlarından üst düzey isimlerin yer alması dikkat çekti.

Kritik isimler heyette yer aldı

İslamabad’a ulaşan heyette; Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran dini liderine yakın isimlerden Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de bulunuyor.

Ayrıca heyette milletvekilleri ile birlikte güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki alanlarda uzman isimlerin yer aldığı bildirildi.

Ön şartlar belirleyici olacak

İran tarafı, müzakerelerin başlaması için daha önce ortaya koyduğu ön şartların kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu şartların karşılanması halinde ABD heyetiyle doğrudan görüşmelere başlanacağı ifade edildi.

Gözler ABD tarafında

İran heyetinin İslamabad’a ulaşmasının ardından gözler ABD tarafının atacağı adımlara çevrildi. Taraflar arasında yapılması planlanan görüşmelerin, bölgesel gerilimin azaltılması açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Diplomatik süreçte kritik eşik

Uzmanlar, İslamabad’daki temasların yalnızca iki ülke ilişkilerini değil, Orta Doğu’daki dengeleri de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. İran’ın şartlı yaklaşımı ve ABD’nin vereceği yanıt, sürecin seyrini belirleyecek en önemli faktörler arasında gösteriliyor.