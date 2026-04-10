Son Mühür - Uzmanlar, söz konusu varyantın olağandışı derecede fazla mutasyon içermesi nedeniyle bulaşıcılık ve bağışıklık direnci açısından farklı özellikler gösterebileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise varyantın yayılma hızını ve mevcut aşıların etkinliğine etkisini belirleyebilmek için küresel veri toplama çalışmalarını hızlandırdı.

23 ülkede görüldü

Yeni varyantın hastalık şiddetini artırıp artırmadığına dair henüz net bir bulgu bulunmazken, 23 ülkede tespit edilmesi sınır ötesi yayılımın sürdüğünü gösteriyor. Sağlık otoriteleri ise üye ülkelere genetik sekanslama çalışmalarını artırmaları ve şüpheli vakaları düzenli olarak raporlamaları çağrısında bulundu.

Yakından takip ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, virüsün evrimleşmeyi sürdürdüğünü hatırlatarak toplumların temel korunma önlemlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Yeni varyantın önümüzdeki haftalarda baskın hale gelip gelmeyeceğinin ise laboratuvar analizleri ve saha verileriyle netlik kazanacağı belirtildi.