Uşak’ın Eşme ilçesinde yürütülen irtikap soruşturması Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın cezaevine gönderilmesiyle sonuçlandı.

Gözaltına alınmıştı

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlayan incelemeler, belediye içindeki bir çıkar ağını gün yüzüne çıkardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 17 Nisan sabahı düzenledikleri baskınla Başkan Tozan, eşi Burcu Tozan ve bazı belediye çalışanlarını ikametlerinde gözaltına aldı.

Şoförünün banka hesapları ele verdi

Soruşturmanın odağındaki iddialarsa oldukça somut detaylara dayanıyor. Ekipler Eşme ilçesinmdeki alkollü mekanların kapanış saatlerini yasal sınırın ötesine çekmek karşılığında iş yeri sahiplerinden para toplandığını belirledi. Ayrıca her yıl yapılan Kilim Festivali harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ve bazı ruhsat işlemleri için haksız kazanç sağlandığı dosyaya girdi. Özellikle Başkan Tozan’ın şoförü M.F.’nin banka hesaplarında görülen hayatın olağan akışına uymayan yüklü para hareketleri soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Emniyetteki sorgu süreci tamamlanan yedi şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Eşme Adliyesi’ne getirildi. Savcılık Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve irtikap" suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Nöbetçi hakimlik Başkan Tozan, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U.’nun tutuklanmasına karar vererek zanlıları cezaevine gönderdi.

Başkanın eşi Burcu Tozan ile Özel Kalem Müdürü S.B. ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. Belediye binasında el konulan çok sayıda bilgisayar ve dijital belgenin incelemesi ise halen devam ediyor.