Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'den 23 Nisan mesajı

23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yapan Bahçeli, kutlu dönüm noktası olan bu tarihin 106. yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi ve TBMM'nin tarihi dönemlerini anarak yaşanan zorluklar sonucunda kurulan ülkenin kıymetinden bahsetti. Bahçeli, "23 Nisan toplumsal acıyı kurucu bir siyasal akla dönüştürebilme kudretidir" dedi. Bahçeli, "Çocuk Bayramı ifadesinin ise manası temelsiz bir tasarruf değildir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması Gazi Mustafa Kemal Atatük'ün Türk nesillerine verdiği tecellilerden biridir. Çocuk yalnız korunması gereken bir emanet değil, ailenin sevinci olduğu kadar milletin geleceğidir" diyerek sözlerine ekledi.

Bahçeli geçmişten bu yana eğitime verilen önemi anlatarak, "Milli mücadele yıllarında savaş bütün şiddetiyle devam ederken Ankara'da toplanan birinci muharif kongresi düşman kapıya da dayansa eğitimde tahsis edileceğini göstermiştir. Eğitim doğrudan doğruya milli beka meselesidir" diyerek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim bakanlığına çağrı

Eğitim politikalarında öneme dikkat çeken Bahçeli "Milli eğitim ile temel hedefimiz vatan bilen yurt bilen milletini seven fikri diri ahlakı metin iradesi sağlam nesiller yetiştirmektir. Türk genci 5 şık arasında kalmış bir genç olmalıdır. Milli eğitim bakanlığımızın bütçesinin fiziki yatırımlar kadar kaynaklar tuğlalar kadar ufukları da yükseltmelidir. Genç neslin ruh ve beden sağlığını da önemsemelidir. Çocuklarımızı okumak istedikleri kitaplardan, istedikleri uğraşlarından mahrum bırakamayız. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yalanan hadiselerin tek boyutla geçiştirmeleri mümkün değildir" diyerek çağrıda bulundu.

"Dijitalleşme toplumsal etki yaratmaya başlamıştır"

Bahçeli, dijital çağın geleceğe zarar verdiğini belirterek "Vahim gelişmeler vicdanlarda derin yaralar açmıştır. sürecin tüm gelişmelerinin geniş çağlı ele alınması zaruridir. karşımızdaki tablo çocuk ruhu üzerinde kurduğu baskılarla okul ikliminin ihitaç duyduğu destekle ve toplumsal değerlendirilmelidir. bir çocuğun içinde biriken duygular varsa orada sadece ceza hukuku yetmez. modern çağın tehlikeleri çoğu zaman açık açık gelmez. akran zorbalığı, sohbet uygulamalında sinsice gelişen olaylar çocuklarımızın ruh sağlığını etkilemektedir. Evlatlarımız sosyal medya platformlarındaki aldığı beğeni sayısı ile kendi değerlerini tartmakta. Evlatlarımız geleceğimiz dijital bir kuşatma altındadır.

Parlak ekranların sunduğu evrenin büyüsüne kapılan evlatlarımız dikkat eksikliği ile yitip gitmektedir. Nimet ile tehdit arasındaki ince çizgiyi evlatlarımızla tekrar etmeliyiz. Dijitalleşmenin denetimsiz kaldığında toplumsal zararını göstermiştir. Masum bir haberleşme alanı olmaktan çıktı" diyerek hem ailelere hem kurumlara dijital denetim çağrısında bulundu.

"Kökünü kazıyanlardan olacağız"

Bahçeli okullardaki şiddet sarmalında kalıcı çözüm bulunması gerektiğini bularak "Çözüm okul kapılarında köşe başlarında bekleyecek güvenlik görevlileri ya da okullara takılacak kameralar değildir. mesele daha derindedir. mesele daha geniştir. biz bu meselenin üzerini örtenlerden değil kökünü kazıyanlardan olacağız. ve bu günü kurtarmanın değil geleceği kurtarmanın mücadelesidir. Rehberlik ve psikososyal mekanizmalarını hareketlendirmeden bize rahat yok. Devlet çocuğun en geniş himaye çatısıdır. Çocukları dinlemek anlamak meşgul etmek şahsiyet sahibi kılmak gerekir. Eğitim sistemimizin bu hakikati merkeze alması şarttır. Matematik tarih fen ve edebiyat kadar insan hayatının dokunulmazlığı da öğretilmelidir. Öğretmeni sıradanlaştıran bir anlayışın eğitim davası ölü doğmuştur" diye konuştu.

"Talebimiz açıktır"

Bahçeli sözlerine şu şekilde devam etti, "Bugünkü çağrımız sağ duyu çağrısıdır. Toplumsal düzenimizi değerlerimizi zihinlerimizi felce uğratmalıdır. Yetkili bakanlıklarımız baskı altında kalmadan devlet yönetiminde yönetmesi hayat önemdedir. Yapılan her peşin hüküm acıyı istismar etmekten çocuklarımızın hayatına yara açmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bizim talebimiz açıktır bizim çağrımız mecburiyettir sebepler sonuna kadar araştırılmalıdır. Okullarda kalıcı tedbirler vakit geçmeden alınmalıdır" diyerek acil çözüm çağrısında bulundu.

Kurulacak bu komisyon vakit tüketen laf çoğaltan değil seferberlik masası olmak zorundadır. Evlatlarımız istikbalimizdir. MHP'nin önce ülkem ve devletim şiarını önemsemesi her siyasetçinin bunu idrak etmesi hayati değerdedir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Biz milliyetçi hareket partisiyiz. bizim siyasetimiz koltuk kapma yarışının değil görevleri bayrak yarışı bilmenin siyasetidir. Cumhur ittifakı böylesi bir tarihi ihtiyaçtan doğmuştur.

Erken seçim açıklaması

Erken seçim konusundaki çağrılara da cevap veren bahçeli sandığın ne zaman konuşacğaı bellidir ara formüllere dolambaçlı yollara mahal verilmeyecektir. Türkiye yoluna devam edecektir. Bu yürüyüş bir partinin değil bir milletin yürüyüşüdür" diyerek erken seçim söylemlerine kapıyı kapattı.