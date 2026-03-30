İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, Washington ile herhangi bir doğrudan görüşmenin gündemde olmadığını açıkladı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na konuşan Baghaei, bugüne kadar ABD’den gelen mesajların yalnızca aracı ülkeler üzerinden iletildiğini ve bu çerçevede değerlendirildiğini söyledi.

Baghaei, İran’ın bu konudaki tutumunun başından beri net olduğunu vurgulayarak, doğrudan diplomatik müzakerelerin şu aşamada söz konusu olmadığını ifade etti.

“ABD’nin talepleri aşırı ve makul değil”

İranlı sözcü, ABD tarafından iletilen önerilerin içeriğine de değinerek söz konusu taleplerin “aşırı ve makul olmayan” nitelikte olduğunu savundu. Tahran yönetiminin bu nedenle doğrudan bir diyalog zemini oluşmadığı görüşünde olduğu belirtildi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili de benzer bir değerlendirme yaparak, ABD teklifini “tek taraflı ve adaletsiz” olarak nitelendirdi. Yetkili, doğrudan görüşmeler için henüz net bir çerçevenin bulunmadığını kaydetti.

Dolaylı temaslar sürüyor

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, ABD ile İran arasında dolaylı temasların sürdüğünü doğruladı. Dar, taraflar arasında mesaj alışverişinin aracı ülkeler üzerinden devam ettiğini belirtti.

Pakistan kaynaklarına göre, ABD tarafından İran’a 15 maddelik bir öneri paketi iletildi. Ancak bu süreçte taraflar arasında yüz yüze ya da doğrudan bir müzakere gerçekleşmedi.

Arabuluculuk girişimleri devam ediyor

Baghaei, Pakistan’ın çeşitli toplantılar organize ettiğini ancak İran’ın bu toplantılara katılmadığını açıkladı. Bölgedeki gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların önemli olduğunu belirten Baghaei, “savaşı başlatan tarafın doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini” ifade etti.

Türkiye, Pakistan ve diğer bölgesel aktörlerin arabuluculuk girişimleri devam ederken, taraflar arasında resmi müzakerelerin henüz başlamadığı bildirildi.