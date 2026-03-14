İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan İsrail’e doğru yeni bir balistik füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin alarm durumuna geçirildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.
Güney İsrail’de sirenler devreye girebilir
IDF açıklamasında, saldırının özellikle İsrail’in güney bölgelerini hedef alabileceği belirtilerek önümüzdeki dakikalarda bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasının beklendiği ifade edildi.
Siren sistemleri, İsrail’de olası füze saldırıları sırasında sivillere erken uyarı verilmesi amacıyla devreye alınıyor.
Halkın sığınaklara yönelmesi isteniyor
İsrail’de uygulanan güvenlik protokollerine göre sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşların hızla sığınaklara yönelmesi gerekiyor.
Yetkililer, saldırı uyarısı verildiğinde sivillerin genellikle yaklaşık 90 saniye içinde güvenli alanlara ulaşmasının hedeflendiğini belirtiyor.
Bölgedeki gerilim sürüyor
İran ile İsrail arasında son dönemde artan askeri gerilim nedeniyle karşılıklı saldırı ve misilleme açıklamaları dikkat çekiyor.
İsrail ordusu, güvenlik durumunun yakından takip edildiğini ve hava savunma sistemlerinin olası saldırılara karşı hazır durumda tutulduğunu bildirdi.