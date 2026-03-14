İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. İsrail genelinde sirenlerin çalmasına neden olan saldırılarda, ülkenin merkezinde yer alan bazı noktalara doğrudan isabetler kaydedildiği bildirildi.

İsrail ordusu: İran’dan yeni füze saldırısı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’dan İsrail yönüne doğru yeni füze saldırıları gerçekleştirildiği duyuruldu. Gün içinde beşinci kez füze ateşlendiği belirtilirken, İsrail hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için devreye girdiği ifade edildi.

Yetkililer, saldırıların özellikle İsrail’in merkez bölgesine yöneldiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için yoğun şekilde çalıştığını aktardı.

Tel Aviv’de sirenler çaldı, gökyüzünde patlamalar duyuldu

İran’dan fırlatılan füzeler nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde art arda alarm sirenleri devreye girdi. Kentte iki kez alarm verilirken, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Saldırı sırasında bölgede yaşayan vatandaşların güvenli alanlara yönlendirildiği ve sığınaklara geçmeleri için uyarılar yapıldığı aktarıldı.

Tel Aviv yakınlarında bazı noktalara isabet

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Nes Ziona ve Lod kentlerinde bazı noktalara füze parçaları düştü. Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığı bilgilere göre, bölgeye düşen parçaların doğrudan füze isabeti ya da hava savunma sistemleri tarafından vurulan füzelerin şarapnelleri olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca saldırı sırasında ateşlenen bazı füzelerin açık alanlara düştüğü de belirtildi.

Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

İsrail ordusu, saldırının ardından merkez bölgelerde meydana gelen olaylara müdahale etmek üzere kurtarma ve acil durum ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırıların ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında artan gerilim nedeniyle bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.