Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

"Savaşa bir an önce son verilmeli!"

Orta Doğu'daki gerilim hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Savaşa bir an önce son verilmeli, savaşın yayılmasından endişeliyiz. Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır. Netanyahu'nun Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir!"

Açıklamalarına devam eden Bakan Fidan, "Bakan Rahman'ın BM 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını memnuniyetle karşıladık ve ülke olarak destekliyoruz. Bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden şüphe duymuyoruz.

Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut." dedi.